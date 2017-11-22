Совфед одобрил закон о неиспользовании касс при продаже билетов на ЧМ-2018

Совет Федерации на своем официальном сайте сообщил о решении одобрить закон, предусматривающий право не применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при продаже билетов на чемпионат мира 2018 года. Согласно этому документу, до 1 июля 2019 года продлевается право не применять ККТ отдельным видам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ был инициирован правительством РФ.

Отмечается, что "речь идет об освобождении дочерних организаций ФИФА и поставщиков товаров, работ, услуг ФИФА от применения контрольно-кассовой техники при реализации входных билетов на матчи чемпионата мира".

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.