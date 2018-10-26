Совет ФИФА признал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Член Совета ФИФА Алексей Сорокин отметил, что организация признала чемпионат мира-2018 лучшим в истории. Это произошло на заседании совета в Руанде.

- Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер, - приводит ТАСС слова Сорокина. - В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом.

По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества.