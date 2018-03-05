Совет ФИФА 16 марта рассмотрит поправки в регламент ЧМ-2018

Рассмотрение поправок в регламент проведения чемпионата мира 2018 года состоится на заседании совета ФИФА, который пройдет 16 марта в Боготе, сообщает пресс-служба организации. Федерация намерена рассмотреть вопрос внедрения на турнире в России системы видеопомощи арбитрам (ВАР), а также использования четвертой замены в дополнительное время матчей. Данные решения были утверждены 3 марта Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Напомним, тестирование ВАР было одобрено в 2016 году. Все это время система использовалась в различных турнирах, включая высшие дивизионы чемпионатов Германии и Италии. Также технологию применяли на клубном ЧМ-2016 и Кубке конфедераций-2017 в России.

Также 16 марта - последний день приема заявок на проведение мирового первенства 2026 года. На данный момент ФИФА подтвердила получение двух заявок - от Марокко и совместно США, Канады и Мексики. ЧМ-2026 станет первым, на котором число участников будет увеличено с 32 до 48 команд.

Видеоповторы узаконены. 3 марта войдет в историю футбола