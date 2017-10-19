Сотрудники МЧС Курской области обеспечат безопасность тура кубка ЧМ-2018

Курский главк МЧС переведен в режим повышенной готовности на время тура кубка чемпионата мира, сообщает ТАСС. Главный трофей будет находиться в Курске в рамках мирового тура.

"С 19 по 23 октября силы и средства курского главка переведены в режим повышенной готовности, организована работа штаба по контролю за оперативной обстановкой на территории региона. Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления проводят регулярные проверки пожарной защищенности объекта, на территории которого размещается кубок чемпионата, - рассказали в пресс-службе главка. - В настоящий момент от МЧС России безопасность мероприятий обеспечивают три единицы техники и 12 человек личного состава главка".