Сотрудникам посольства Исландии запретили уходить в отпуск до окончания чемпионата мира-2018

Посол Исландии в РФ Берлинд Асгейрсдоттир подчеркнула, что надеется на выход команды в плей-офф чемпионата мира-2018. По ее словам, сотрудникам посольства запрещено уходить в отпуск до окончания турнира.

– После чемпионата Европы вы переехали в Россию. В чем видите отличия между россиянами и французами, россиянами и исландцами? Говорят, например, что у нас мало улыбаются.

– Знаете, у нас потому и был раньше иностранный тренер, что не хватало дисциплины. Народ у нас такой – независимый и не любит следовать четким схемам и рамкам. Но теперь у нас с порядком в команде полный порядок. Вы говорите русские – очень серьезные. Исландцы такие же. Но еще нас объединяет то, что и мы, и вы очень прямые и откровенные. Любим неформальное общение. Мне здесь очень нравится. Здесь мне легче. Во Франции люди говорят на красивом языке, но часто они по 15 минут доводят свою мысль.

– Получается, вы счастливый талисман для своей сборной. Чего ждете от команды этим летом?

– Я горжусь тем, что мне довелось быть послом в двух странах, проводящих такие крупные турниры. А то, что оба раза в них сыграет Исландия – это счастье. Я по жизни оптимистка. Но даже в самых смелых фантазиях я не представляла, что во Франции команда выйдет в плей-офф. Однако теперь я запретила своим сотрудникам брать отпуск раньше середины июля, хотя групповой турнир закончится в конце июня. И сказала им: "Мы должны быть готовы ко всему!"

Исландия в групповом турнире встретится с Аргентиной (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону). (Филипп ПАПЕНКОВ)

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