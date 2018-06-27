Сотрудницы стрип-клуба предлагают бесплатный топлесс-массаж игрокам сборной Англии

Сотрудницы стриптиз-клуба в Калининграде предлагают бесплатные услуги игрокам сборной Англии. Клуб располагается в 20 метрах от отеля, где остановились англичане.

- Мы рады приветствовать фанатов сборной Англии. Игроки располагаются совсем рядом, прямо через дорогу, - цитирует Mirror менеджера бара Евгению Сорокину. - Если они захотят прийти, то смогут воспользоваться любой нашей услугой бесплатно.

Согласно сайту стриптиз-клуба, в число услуг, в частности, входит эротический топлесс-массаж.

Сборная Англии на чемпионате мира-2018 уже обеспечила себе место в плей-офф. В заключительном туре на стадионе "Калининград" англичане встретятся с Бельгией. Игра состоится 28 июня, начало - в 21.00.

Англия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)