Составлен "черный список" отелей, завышающих цены перед ЧМ-2018

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов объявил о создании "черного списка" отелей, сознательно завышающих цены в преддверии чемпионата мира-2018.

- В черный список вошла 41 гостиница. Эти объекты расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве, - цитирует "Российская газета" Сафонова. - В отдельных случаях нормативы по стоимости номеров превышены на 260 процентов и более. Мы обнародуем этот список в ближайшее время. Он составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу. Информацию мы направили для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

Надеюсь, что вместе с ФАС России и Роспотребнадзором ситуацию с отелями в городах - организаторах чемпионата мира по футболу мы тоже изменим.