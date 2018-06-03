Состав сборной на ЧМ-2018: Гершкович считает, что Нойштедтер - не сильнее Семенова с Кутеповым

Известный тренер Михаил Гершкович прокомментировал состав сборной России на чемпионате мира-2018. Напомним, сегодня была опубликована окончательная заявка нашей национальной команды на ЧМ-2018, в нее вошли 23 игрока.

– Пятеро отцепленных – ожидаемые кандидаты?

– В принципе, да. Чалова и Ташаева взяли в первый раз посмотреть, как молодых и перспективных. Рауш, наверное, приболел, поэтому оставили вне заявки. Но здесь мне трудно комментировать, потому что основная информация у тренерского штаба, там не просто так выбирают состав. У них есть медицинские, психологические показатели. Думаю, выбор правильный.

– Нойштедтера с опытом игры в Европе отцепили, а Кутепова и Семенова оставили. Верный ход?

– Нойштедтер где проявил себя хорошо? Он играл в матче с Францией, никакой надежности нет. По-моему, он не сильнее Семенова и Кутепова. Одного масштаба игроки. Здесь еще присутствует фактор чисто психологический, коммуникационный. Может, и в этом есть проблемы. Надо положиться на мнение штаба, который имеют информации больше, чем кто-либо другой. (Арман МКРТЧЯН)

Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера