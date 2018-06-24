Состав аргентинцев на матч с Нигерией определят Месси и Маскерано?

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины Рикардо Джусти после встречи с генеральным менеджером команды Хорхе Бурручагой заявил, что главный тренер Хорхе Сампаоли не будет определять состав на матч третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии. Планируется, что это решение примут лидеры "альбиселесте" Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

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– Игроки сами выберут, как будут играть и это факт, – цитирует Daily Mail Джусти. – Если Сампаоли захочет находиться на скамейке запасных во время матча, он может сделать это. Если нет – проблем не будет.

Аргентинцы после двух туров на турнире в России занимают четвертое место в группе D, набрав 1 очко. Несмотря на это, команда Месси не потеряла шансов на выход в плей-офф. В третьем туре южноамериканцы сыграют с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

Накануне, 23 июня, состоялась встреча игроков сборной Аргентины с руководством федерации. По ее итогам было принято решение о том, что Сампаоли не будет уволен.

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