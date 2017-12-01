Соседи дня. Припомнит ли Тите унизительные 1:7 Леву?

ФИФА в своем Инстаграме опубликовала фотографию с рассадкой главных тренеров команд при жеребьевке финального турнира чемпионата мира 2018 года. Соседями во время церемонии, которая состоится сегодня, 1 декабря, в Москве, будут наставник сборной Германии Йоахим Лев и рулевой Бразилии Тите.
Напомним, немцы на пути к завоеванию титула чемпионов мира 2014 года в полуфинале разгромили бразильцев со счетом 7:1. Дублями в составе будущих победитплей турнира отметились Тони Кроос и Андре Шюррле.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.