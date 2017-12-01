Соседи дня. Припомнит ли Тите унизительные 1:7 Леву?

ФИФА в своем Инстаграме опубликовала фотографию с рассадкой главных тренеров команд при жеребьевке финального турнира чемпионата мира 2018 года. Соседями во время церемонии, которая состоится сегодня, 1 декабря, в Москве, будут наставник сборной Германии Йоахим Лев и рулевой Бразилии Тите.

Напомним, немцы на пути к завоеванию титула чемпионов мира 2014 года в полуфинале разгромили бразильцев со счетом 7:1. Дублями в составе будущих победитплей турнира отметились Тони Кроос и Андре Шюррле.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Jogi & Tite will sit close to each other today. Will the #WorldCupDraw be kind to 🇩🇪&🇧🇷? #Brasil #Deutschland #GoodLuck Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup) Дек 1 2017 в 2:08 PST

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