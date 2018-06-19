Сосед по хостелу ограбил фаната сборной Египта в Москве

Футбольного фаната из Египта обманул и ограбил его сосед по хостелу в Москве. Как сообщает "Интерфакс", ущерб превысил 100 тысяч рублей.

– В понедельник в правоохранительные органы обратился гражданин Египта, прибывший в Москву на чемпионат мира по футболу, с заявлением о том, что сосед по номеру хостела на улице Тихая путем обмана лишил его личных вещей и денег, – сообщил осведомленный источник.

По его словам, потерпевший заявил о пропаже велосипеда, в передней сетке-тележке которого находилась сумка с деньгами в сумме более 100 тысяч рублей, паспортом гражданина Египта и паспортом болельщика.

По подозрению в совершении этого преступления правоохранительные органы разыскивают соседа по комнате потерпевшего, уроженца Татарстана, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сказал он.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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