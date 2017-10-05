Сорокин уверен, что запланированные на апрель тестовые матчи перед ЧМ-2018 состоятся

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил уверенность, что все тестовые матчи, которые запланированы на апрель, будут проведены. Он добавил, что на каждом стадионе должно пройти по три встречи.

– Мы абсолютно уверены, что все тестовые матчи, которые запланированы на апрель, пройдут, – приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. – На каждом стадионе должно состояться по три тестовых матча. Предварительный план уже есть, и мы ему следуем.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.