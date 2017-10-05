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13:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сорокин уверен, что запланированные на апрель тестовые матчи перед ЧМ-2018 состоятся


Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил уверенность, что все тестовые матчи, которые запланированы на апрель, будут проведены. Он добавил, что на каждом стадионе должно пройти по три встречи.

Мы абсолютно уверены, что все тестовые матчи, которые запланированы на апрель, пройдут, – приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. – На каждом стадионе должно состояться по три тестовых матча. Предварительный план уже есть, и мы ему следуем.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171005/1126745161.html

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