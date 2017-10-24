Сорокин подтвердил расторжение контракта между оргкомитетом ЧМ-2018 и компанией родственника Блаттера

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что организация и компания Match Hospitality расторгли контракт, касающийся обслуживания в ложах VIP и VVIP на стадионах чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что оргкомитет не устроило, как было организовано VIP-обслуживание на матчах Кубка конфедераций-2017. Match Hospitality принадлежит племеннику бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера Филиппу, а также братьям Биром.

– Контракт с Match Hospitality касался только обслуживания в зонах VIP и VVIP. Контракт был расторгнут, никакой политической и иной подоплеки здесь нет, никакой таинственности тоже, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Это совместное решение двух хозяйствующих субъектов.

Match Hospitality сохраняет свой функционал, связанный с зонами гостеприимства, он является лицензиатом программ гостеприимства ФИФА, билетным оператором ФИФА, агентом по размещению ФИФА. А мы, как и было предписано с самого начала, занимаемся обустройством лож VIP и VVIP.

Это был обычный договор подряда. Он действительно был расторгнут. На чемпионат мира будет заключен новый или новые (контракты. – Прим. "СЭ") по результатам конкурсных процедур.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.

Родственник Блаттера отстранен от продажи VIP-билетов на чемпионат мира-2018