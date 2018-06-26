Сорокин ожидает от Франции и Дании большей самоотдачи в плей-офф ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что сборные Франции и Дании (0:0) испортили статистику чемпионата мира.

- Обе команды прошли, ожидаем от них больше самоотдачи в плей-офф, там они уже не смогут позволить себе так играть, - отметил Сорокин. - Сегодня нам немного испортили статистику, до этого не было ни одной нулевой ничьей. Групповая студия подходит к концу, совершенно очевидно, что больше такого не будет.

Французы и датчане сыграли первую нулевую ничью на нынешнем чемпионате мира. После финального свистка болельщики освистали игроков.

Игра прошла на московском стадионе "Лужники" при аншлаге (78 011 зрителей).

Чемпионат мира-2018: Франция и Дания вышли в 1/8 финала //

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