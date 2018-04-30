Сорокин - о "Ростов Арене": "Каждый следующий матч проходит лучше предыдущего"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин после второго тестового матча на "Ростов Арене"отметил позитивные изменения в благоустройстве площадки. Напомним, 29 апреля состоялся второй тестовый матч на стадионе, где "Ростов" в рамках 28-го тура РФПЛ встретился с "Тосно"​ (2:0).



– Второй тестовый матч на "Ростов Арене" прошел хорошо, отмечены позитивные изменения в плане благоустройства стадиона и организации матча, – цитирует ТАСС Сорокина. – Каждый следующий матч всегда проходит лучше предыдущего, это нормальная практика, хорошо сработали шаттлы, прошла загрузка и выгрузка болельщиков. Если говорить о чаше, то стадион опустел за 10 минут, а прилегающая территория – минут за 30. Отметили для себя несколько технических моментов, но это не более чем рабочие эпизоды.

Первый тестовый матч на арене прошел 15 апреля, "Ростов" в рамках 26-го тура РФПЛ встретился со "СКА-Хабаровск" (2:0) Третий тестовый матч на "Ростов-Арене", в котором хозяева примут "Урал", пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тысяч человек.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ростоп примет четыре матча группового этапа, а также одну игру 1/8 финала турнира.