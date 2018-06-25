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Сорокин - о поражении России: "Счет, конечно, не очень, зато в 1/8 финала играем в "Лужниках"


Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил мнение, что поражение сборной России от Уругвая (0:3) в заключительном туре группового турнира чемпионата мира-2018 придаст команде спортивной злости. Россияне заняли второе место в группе и в 1/8 финала сыграют с первой командой группы B в "Лужниках".

- Атмосфера прекрасная, стадион современный, - цитирует ТАСС Сорокина. - Счет, конечно, не очень, зато играем в "Лужниках" в 1/8 финала, правильно кто-то из коллег сказал - злее будем. С точки зрения организации никаких сложностей нет, стадион отработал нормально и будет отрабатывать. Здесь еще три матча, загрузка и выгрузка происходила хорошо, кажется, что он больше, чем 45 тысяч.

Уругвай - Россия

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5322335

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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