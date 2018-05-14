Сон Хын Мин – в расширенно составе сборной Кореи на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Кореи во главе с Син Тхэ Еном определился с расширенным составом команды на чемпионат мир-2018, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Кореи. В предварительную заявку для участия в мировом первенстве вошли 28 игроков.

Расширенный состав сборной Кореи выглядит следующим образом:

вратари: Ким Сын Гю ("Виссел Кобе", Япония), Ким Чжин Хен ("Сересо Осака", Япония), Чо Хюн У ("Тэгу");

защитники: Ким Ен Гвон ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Чан Хен Су ("Токио", Япония), Чон Сын Хен ("Саган Тосу", Япония), Юн Ен Сон ("Соннам"), Квон Кен Вон ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), О Бан Сук, Ли Ен (оба – "Чеджу Юнайтед"), Ким Джин Су ("Чонбук"), Ким Мин У, Хон Чул (оба – "Санджу Санму"), Пак Чу Хо ("Ульсан Хендэ"), Ко Е Хан ("Сеул");

полузащитники: Ки Сон Ен ("Суонси ", Уэльс), Чон У Ен ("Виссел Кобе", Япония), Квон Чхан Хун ("Дижон", Франция), Чу Се Джон ("Асан Мугунхуа"), Ку Джа Чхоль ("Аугсбург", Германия), Ли Джэ Сон ("Чонбук"), Ли Сын У ("Верона", Италия), Мун Сон Мин ("Инчхон Юнайтед"), Ли Чхон Ен ("Кристал Пэлас", Англия);

нападающие: Ким Син Ук ("Чонбук"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Англия), Хван Хи Чхан ("Зальбург", Австрия), Ли Гын Хо ("Канвон").

В рамках подготовки к ЧМ-2018 корейцы сыграют с "Тэгу" (28 мая), а также Боснией и Герцеговиной (1 июня). На мировом первенстве, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля, команда встретится с Швецией (18 июня), Мексикой (23 июня) и Германией (27 июня).