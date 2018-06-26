Сон Хын Мин: "Было обидно после матча с Мексикой, поэтому я заплакал"

Нападающий сборной Кореи Сон Хын Мин рассказал, что не смог сдержать слез после поражения от Мексики в групповом турнире чемпионата мира-2018 (1:2). Корейцы проиграли два стартовых матча ЧМ и сохраняют лишь математические шансы на выход в плей-офф.

- Для меня большая честь выступать на чемпионате мира, - цитирует "Р-Спорт" Сон Хын Мина. - Я представляю народ Кореи и не хочу проиграть. Мне было очень обидно после предыдущего матча, потому что мы играли хорошо, но не достигли нужного результата, поэтому я заплакал.

В заключительном туре группового турнира корейцы сыграют с Германией.

Корея - Германия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское)