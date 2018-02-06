Солдат-срочников не будут привлекать к охране порядка на ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Солдаты-срочники не будут привлекаться для обеспечения безопасности на чемпионате мира-2018 в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Уральским округом войск национальной гвардии Александра Попова.

- Нам нужно обеспечить безопасность самого спортивного мероприятия, а также не допустить никаких нарушений общественного порядка, - сказал Попов. - Поэтому будут привлекаться силы и средства, задействованные на Кубке конфедераций. Их недостаточно, поэтому также будут привлекаться специалисты из других субъектов РФ, в том числе из нашего федерального округа личный состав будет привлекаться в те же Сочи. Военнослужащих, проходящих срочную службу, мы привлекать для этих целей не будем, их осталось у нас немного, меньше 20 процентов.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).