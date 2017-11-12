Сократис Папастатопулос: "Хорватия на 95 процентов на чемпионате мира"

Защитник сборной Греции Сократис Папастатопулос в преддверии ответного стыкового матча против Хорватии за право сыграть на чемпионате мира 2018 года заявил, что его команда недооценила важность первой игры. Встреча, состоявшаяся 9 ноября, завершилась разгромной победой Хорватии - 4:1, у греков единственный мяч забил Папастатопулос.

- Это была тяжелая ночь, - цитирует sport1.de Папастатопулоса. - Мы недооценили важность првой игры. Мячи, которые мы пропустили, были смехотворными. Думаю, что Хорватия на 95 процентов отобралась на чемпионат мира.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матч Греция - Хорватия начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.