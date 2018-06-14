Софья Великая: "Знакома с Акинфеевым, награждала Головина"

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в командных соревнованиях по сабле, двукратная серебряный призер Игр-2012 и 2016 в личном первенстве, руководителем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая в интервью teamrussia.pro поделилась мнением о чемпионате мира по футболу.

– Рада, что чемпионат мира по футболу пройдет в российских городах, – отметила Великая. – Ведь для людей это праздник.

– Получится ли следить за ходом турнира? Наверное. Весь мир будет о нем говорить.

– К сожалению, возможности сходить на какой-нибудь матч не представится. Давно было ясно, что плотный график соревнований не позволит этого сделать. Но я ничуть не огорчаюсь. По телевизору устраивают прекрасные трансляции. Не только все покажут, но и все повторят, а также подробно расскажут об игроках.

Интересно, с одной стороны, как проявят себя звезды, такие, как Криштиану Роналду, с другой, какие новые имена откроет чемпионат. Мне приятно, что в серьезного футболиста вырос Александр Головин, которого я вместе с Леонидом Слуцким награждала, когда по итогам сезона-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком российской премьер-лиги и стал лауреатом национальной премии Первая пятерка. В то время он считался восходящей звездой, а теперь это важная фигура нашей сборной. Когда же я выступала по юниорам, то пересекалась на сборах с Игорем Акинфеевым, который начинал свою карьеру в тот же период.

Главный специалист по футболу в моей семье – папа. Он следит за статистикой, знает все турнирные расклады и иногда нас просвещает. За кого болеет, точно не знаю, но он часто посещает матчи "Локомотива". Мои братья тоже в целом в курсе происходящего в футболе. Тем более что младший работает в хоккее, который все-таки идет с футболом в связке. Трофим – тренер по физподготовке молодежной команды "Спартака".

Конечно, желаю побед на турнире российской сборной. Мы верим в наших футболистов, но главное, чтобы они сами поверили в себя. Если же нашей сборной не повезет, буду болеть за Францию. Тем более французский тренер нашей сборной Кристиан Бауэр утверждает, что, несмотря на то, что на днях эта команда сыграла вничью с США, именно она победит на чемпионате мира.