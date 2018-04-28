Содержание стадиона "Нижний Новгород" обходится в 300 миллионов рублей в год

И. о. вице-губернатора Нижегородский области Дмитрий Сватковский сообщил, что эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" обходится примерно в 300 миллионов рублей в год. Арена примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

- Обслуживание стадиона "Нижний Новгород" составляет около 300 миллионов рублей в год. Это только эксплуатационные расходы в год после проведения чемпионата мира, - цитирует "Р-Спорт" Сватковского. - После чемпионата мира мы будем организовывать управляющую компанию. У нас есть буферная зона с 2019 по 2023 год, чтобы вместе с Минспортом РФ разработать программу наследия стадиона и субсидирования коммунальных служб стадиона.

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