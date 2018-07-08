Содержание "Самара-Арены" будет обходиться в почти 500 миллионов рублей ежегодно

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов сказал, что на содержание "Самара Арены" ежегодно будет выделяться около 500 миллионов рублей. Стадион, принимавший 6 матчей чемпионата мира, будет домашним для вернувшихся в премьер-лигу "Крыльев Советов".

– Мы считаем, что содержание будет стоить около полумиллиарда рублей, – цитирует ТАСС Фетисова. – Конечно, нужно думать, чтобы арена работала, ведь 18-20 матчей "Крыльев Советов" в год недостаточно, руководство это понимает и готовит решения. Чтобы проводить концерты, надо беречь поле, значит нужно покрытие, причем качественное, чтобы поле уцелело. К нему должны быть требования соответствующие, это удовольствие недешевое, но это надо делать.

Вопрос, когда окупится стадион, сложный, мы ставим задачи окупаемости содержания на сегодняшний день. В течение нескольких лет федеральный бюджет будет оказывать поддержку в виде субсидии, пока это не решено, но мы предполагаем, что это будет так. Мы параллельно с этим будем насыщать стадион и территорию вокруг, временные сооружения, которые сейчас есть вокруг стадиона, мы тоже планируем чем-то загрузить. Мы думаем, как зарабатывать деньги и как компенсировать затраты на содержание, для этого изучаем опыт "Казань Арены" и иностранных стадионов, смотрим, как у них устроено.

Также в Самаре есть дефицит площадей для танцевальных студии, мы думаем, что на стадионе они будут, может быть, разместим федерации спорта. У нас одна из лучших команд по пляжному футболу "Крылья Советов", которая всегда в тройке лучших, постараемся сделать так, чтобы одно из зданий "времянки" приспособить под пляжный футбол. Плюс к этому надо развивать территорию вокруг арены как территорию велосипедистов.

Переименование (в "Космос Арену". – Прим. "СЭ") будем обсуждать с болельщиками, депутатами, уважаемыми людьми, может быть, будет голосование в интернете. Найдем формат для обсуждения, но может быть, кто-то захочет оставить название "Самара Арена". Я думаю, что пока рано говорить о переименовании, будем смотреть, когда стадион перейдет во владение региона.