Социологи выяснили, за кого будут болеть россияне в финале ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян на тему предстоящего финала чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт". Смотреть матч между Францией и Хорватией в воскресенье планируют 61% россиян.

"В предстоящем матче треть опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, а 31% россиян – за команду Франции. При этом, по мнению 41% респондентов, чемпионский титул завоюет Франция, еще 39% считают, что выиграет Хорватия", - говорится в материалах исследования ВЦИОМ.

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