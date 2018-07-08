Сочинские врачи во время ЧМ-2018 оказали помощь почти 1300 пациентам

Врачи из Краснодарского края во время матчей чемпионата мира в Сочи оказали медицинскую помощь почти 1300 пациентам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно.

"За время чемпионата мира по футболу в Сочи медпомощь была оказана почти 1300 пациентам, абсолютному большинству из них – амбулаторно, – говорится в сообщении пресс-службы краевого ведомства. – С госпитализациями, которых, к слову, было не много, кубанские врачи справились настолько успешно, что заслужили отличные отзывы от иностранных болельщиков со всего мира: США, Уругвая, Испании, Франции, Голландии, Саудовской Аравии. Они благодарят медиков Кубани за компетентность и доброжелательность".

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Накануне, 7 июля, состоялся последний матч на стадионе "Фишт" – сборная России в 1/4 финала турнира уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

Ранее на арене состоялись матчи группового турнира Испания – Португалия (3:3), Бельгия – Панама (3:0), Германия – Швеция (2:1) и Перу – Австралия (2:0), а также встреча 1/8 финала Уругвай – Португалия (2:1).

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