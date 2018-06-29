Сочинские врачи рассказали, как помогают эмоциональным фанатам на ЧМ-2018

Врачи краевой больницы № 4 в Сочи рассказали о том, как помогают чересчур эмоциональным болельщикам ЧМ-2018 сберечь себя.
Во время чемпионата мира по футболу страсти на стадионе разыгрываются нешуточные и у многих болельщиков давление подскакивает вслед за каждым забитым голом, говорится в сообщении.
– Одного эмоционального болельщика, американца, к нам в больницу доставили с давлением 280! Мы, конечно, помогли ему, но посоветовали, несмотря на все футбольные баталии, беречь себя, – приводит "РИА Новости" слова главного врача больницы Константина Офлиди.
Бельгийские болельщики так активно праздновали победу до утра в местных барах и на набережной, пели и танцевали, что один из них сломал ногу. Ему наложили гипс, и преданный фанат поехал дальше вслед за своей командой, чтобы поддержать ее в следующих матчах чемпионата.
Гость из Португалии попал в травматологию с переломом плеча перед самым началом матча своей команды с испанцами. Помощь была оказана немедленно, но на матч португальца врачи не отпустили - болел он за свою команду у телевизора в палате, сообщается в релизе.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180629/1138738203.html