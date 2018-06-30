Сочинская выдра-оракул предрекла победу Португалии в матче против Уругвая

Сочинская выдра по кличке Гарри, знаменитая предсказаниями об исходе матчей на чемпионате мира-2018, сделала прогноз на встречу сборных Уругвая и Португалии.
В бассейн к Гарри бросили два мяча с изображением флагов стран-соперников. Выдра выбрала победителем европейскую сборную.
⚽Команда Португалии так переживает за итоги субботнего матча! Все-таки Уругвай – серьезный соперник 🤔И португальцы решили спросить у Гарри, как пройдет игра В "Аквариуме и Морском зоопарке" побывали сегодня корреспонденты португальской ежедневной национальной спортивной газеты A Bola. Приехали специально, чтобы познакомиться с Гарри и снять предсказание 😉Порадовал ли иностранных гостей наш пушистик? Смотрите видео! 👍А мы с замиранием сердца ждем предсказания про нашу сборную. Волнуемся очень - - #aquazoosochi #sochi #аквариум #аквариумсочи #морскиежители #рыбки #отдыхсдетьми #экскурсиисочи #морскойзоопарк #туризмсочи #сочи #сочи2018 #детисочи #мамысочи #выдрапредсказатель #сочи #мацеста #выдра #аквариумсочинановоймацесте
Ранее оракул спрогнозировал победу команды Станислава Черчесова во встречах против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также предрекла поражение во встрече против Уругвая (0:3).
Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)
Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании
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- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)