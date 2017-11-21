Сочи стал последним городом первой части российского турне кубка мира

Главный трофей чемпионата мира в рамках своего мирового турне доставлен в Сочи. Этот город стал последним в первой части российской части турне кубка.

Первыми трофей встретили 21 ноября посетители высокогорного парка приключений "Скайпарк Сочи". В честь доставки в город трофея талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака совершил полет на экстремальном аттракционе, подвешенном над ущельем на высоте в 240 метров.

- Сочи является последней остановкой в первой части российского маршрута тура официального кубка ФИФА, - цитирует ТАСС представителя ФИФА Лукаса Ракова - Далее трофей отправится в грандиозное турне по более чем 50 странам.

Мировой тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах России, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок вернется в Россию и побывает еще в девяти городах страны. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч километров.

Ранее трофей побывал в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске, Воронеже, Саратове, Волгограде и Краснодаре.