Собянин заявил, что Москва справляется с наплывом болельщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица России справляется с количеством болельщиков, которые приехали на чемпионат мира по футболу.

- Улицы и фан-зоны едва вмещают желающих погулять на них. В фан-зоне собирается не 25 тысяч, как мы поначалу предполагали, а 50 тысяч, и проходят около 80 тысяч человек. Но справляемся, - заявил в эфире "ТВ Центр" Собянин". - Я плохо себе представляю, как бы Москва принимала чемпионат и такой наплыв гостей, если бы осталась образца 2010 года. Метро и МЦК принимают весь объем болельщиков, которые выходят с "Лужников", - одновременно оттуда выходят 70-80 тысяч. И тем не менее транспорт справляется. Вся инфраструктура города справляется с потоком туристов, хотя это непросто.

Напомним, Москва принимает восемь матчей группового этапа и четыре – плей-офф.