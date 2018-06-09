Собянин предложил сделать 14 июня выходным

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил руководителям столичных предприятий сделать выходными те дни, в которые в столице будут проводиться матчи чемпионата мира-2018.

- Москва привыкла к большим мероприятиям, но такие как чемпионат мира по футболу в столице проходят редко, - цитирует Собянина "Российская газета". - Поэтому пользуясь случаем, хочу обратиться к руководителям предприятий и организаций дать по возможности своим сотрудникам выходные. Особенно 14 июня, чтобы они не попали в пробки и не возникло транспортных проблем.

Напомним, чемпионат мира стартует 14 июня. В этот день в московских "Лужниках" пройдет матч между сборными России и Саудовской Аравии.