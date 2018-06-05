Собянин открыл пресс-центр чемпионата мира по футболу

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл городской пресс-центр чемпионата мира по футболу-2018. Здание, расположенное в Колонном зале Дома Союзов, будет открыто ежедневно до окончания чемпионата 16 июля.

- Год назад мы приобрели хороший опыт поддержки журналистов, которые не получили официальной аккредитации на Кубок конфедераций. Специальным пресс-центром в Колонном зале Дома союзов воспользовались несколько сотен журналистов, - цитирует ТАСС Собянина. - На чемпионате мира мы вновь открываем такой пресс-центр и приглашаем журналистов пользоваться его возможностями.

Отметим, что подобные пресс-центры открылись и в других городах, принимающих матчи мирового первенства. На данный момент в них зарегистрировались около 5,5 тысяч представителей СМИ, из них 1,5 тысячи представляют зарубежные страны.

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