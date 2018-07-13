Собор Василия Блаженного обошел "Лужники" по популярности у иностранцев во время ЧМ-2018

Собор Василия Блаженного в Москве и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге пользуются среди иностранных туристов во время чемпионата мира-2018 большей популярностью, чем стадионы, на которых проводятся матчи турнира.

Так, стадион "Лужники" в столице занимает второе место по популярности, а "Спартак" - 11 место среди московских достопримечательностей. Среди популярных мест для иностранных болельщиков также фигурируют Большой театр, станция метро "Воробьевы Горы", фан-зона на Воробьевых Горах, ГУМ, Московский Кремль и Мавзолей.



В свою очередь стадион в Санкт-Петербурге уступает Храму Спаса на Крови и занимает третью позицию. Кроме того, болельщиков также интересуют Казанский собор, Эрмитаж, фан-зона на Конюшенной площади, крейсер "Аврора" и ТРЦ "Галерея", свидетельствуют данные сервиса.



В других городах проведения ЧМ-2018 зарубежных туристов в первую очередь интересуют стадионы. На втором месте по популярности во всех городах расположились фан-зоны, за исключением Калининграда - здесь фан-зона уступает Кафедральному собору и занимает третью позицию.



Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь