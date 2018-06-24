Смолову напомнили о первом голе во взрослом футболе, забитом в Самаре

Нападающий сборной России Федор Смолов на пресс-конференции накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая сказал, что рассчитывает на поддержку родственников, которые живут в Самаре.

- Первый гол в большом футболе вы забили именно в Самаре. Станет ли это для вас дополнительной помощью в матче с Уругваем?

- Да, я это помню (27 сентября 2008 года, "Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью - 3:3. – Прим. "СЭ"). С Самарой у меня связана и родственная история - здесь у меня живут двоюродные братья, тетя и дядя. Надеюсь, их поддержка поможет. В 2008 году я тут гол забил, но чемпионат мира - это совсем другая история.

- Что для вас значит чемпионат мира в России? - спросил Смолова иностранный журналист, и форвард ответил на отличном английском.

- Считаю, это большая честь - быть страной-хозяйкой такого турнира. Весь состав счастлив представлять страну. Перед чемпионатом у нас были не самые лучшие результаты в контрольных встречах, но сейчас все рады. Мы смотрим вперед и хотим пройти как можно дальше. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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