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Смолов захромал после тренировки сборной России. Фото, Видео

Вторник. Нойштифт. Федор СМОЛОВ после тренировки сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вторник. Нойштифт. Федор СМОЛОВ после тренировки сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий сборной России Федор Смолов вышел с утренней тренировки, прихрамывая и со льдом на ноге.

Занятие прошло в австрийском Нойштифте, где российская команда начала тренироваться в понедельник. 30 мая в Инсбруке сборная России проведет товарищеский матч с австрийцами. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Вторник. Нойштифт. Артем ДЗЮБА после тренировки сборной России занялся фотографией.

 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (2)
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hottie

Это не новости. Вот то, что Кутепов себе занозу в палец загнал - вот это новости. Сразу на первую полосу, от читающих не будет отбоя

16:20

koka777

Ножку на курорте подвернул!!!Вот уж воистину -Ходячие мертвецы Соломоныча!!!!

16:07

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