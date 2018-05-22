Смолов захромал после тренировки сборной России. Фото, Видео

Нападающий сборной России Федор Смолов вышел с утренней тренировки, прихрамывая и со льдом на ноге.
Занятие прошло в австрийском Нойштифте, где российская команда начала тренироваться в понедельник. 30 мая в Инсбруке сборная России проведет товарищеский матч с австрийцами. (Дмитрий СИМОНОВ)
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Дзюба – снова в сборной! Вы этому рады?
Смолов после тренировки. 😳Надеюсь, все хорошо!!!!🙏🙏🙏 pic.twitter.com/0vtSdfr5I4– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 22 мая 2018 г.
hottie
Это не новости. Вот то, что Кутепов себе занозу в палец загнал - вот это новости. Сразу на первую полосу, от читающих не будет отбоя
16:20
koka777
Ножку на курорте подвернул!!!Вот уж воистину -Ходячие мертвецы Соломоныча!!!!
16:07