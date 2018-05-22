Смолов захромал после тренировки сборной России. Фото, Видео

Нападающий сборной России Федор Смолов вышел с утренней тренировки, прихрамывая и со льдом на ноге.

Занятие прошло в австрийском Нойштифте, где российская команда начала тренироваться в понедельник. 30 мая в Инсбруке сборная России проведет товарищеский матч с австрийцами. (Дмитрий СИМОНОВ)

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