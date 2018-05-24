12:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Смолов вновь работает по индивидуальной программе


28-летний нападающий сборной России Федор Смолов, который получил ушиб голени во вторник и вчера работал отдельно от общей группы, сегодня снова проводит тренировку по индивидуальной программе.

Вместе с тем, форвард Артем Дзюба и хавбек Алан Дзагоев начали занятие наравне со всеми. Напомним, что оба в среду также трудились по своему графику.

Остальные футболисты здоровы. (Дмитрий СИМОНОВ)

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