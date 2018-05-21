Смолов рассказал, почему плакал из-за футбола

Вице-капитан сборной России Федор Смолов рассказал, что расплакался после матча Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) в 2017 году. Из-за поражения россияне не смогли выйти из группы и закончили выступление на турнире.

- Я плакал после матча с Мексикой. Я плакал от того, что искренне понимал: нам было по силам победить и выйти из группы, - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - И я плакал потому, что на фоне провального чемпионата Европы 2016 года, конкретно перед Кубком конфедераций, люди нас поддерживали. Даже не смотря на поражение от Португалии (0:1). Энергетика чувствовалась. Чувствовалось, что мы изменили их (болельщиков. – Прим. "СЭ") отношение хотя бы на этот конкретный турнир. Из-за этого и было обидно.

Отметим, что Мексика на чемпионате мира выступит в группе F, где сыграет с Германией, Швецией и Южной Кореей.

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