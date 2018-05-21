Смолов рассказал, кто сделал из него футболиста

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что наибольшее влияние на него, как на игрока, оказали Александр Тарханов и Игорь Шалимов.

- Кто сделал из меня футболиста по-настоящему? Назову Тарханова и назову Шалимова, конечно, - заявил в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Что дал каждый? С Александром Федоровичем после месяца моего пребывания в "Урале" у нас состоялся разговор, и он сказал: "Я оценил твои сильные качества и могу сказать, что, несмотря на разные антропометрические данные, я был таким же как и ты. Тоже не любил, когда меня ограничивают на поле, когда меня загоняют в рамки. Разрешаю тебе делать все, что пожелаешь. Хочешь открыться в недодачу? Откройся. Хочешь бежать за спину? Беги. Хочешь обыгрывать? Обыгрывай. Я тебя не ограничиваю". Плюс предоставил мне неограниченное игровое время. А когда Шалимов пришел в тренерский штаб "Краснодара" к Олегу Кононову и начал работать с группой атаки, я за 7 матчей забил 13 голов. И в том числе при нем стал лучшим бомбардиром чемпионата сезона 2016/2017.

Смолов играл за "Урал" с 2014 по 2015 годы. За "Краснодар" нападающий выступает с 2015-го по сей день.