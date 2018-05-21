Смолов рассказал, что его рассмешило в проигранном матче с Бразилией

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, какой эпизод рассмешил его в товарищеском матче с Бразилией (0:3), который состоялся 23 марта этого года в рамках подготовки к чемпионату мира. В концовке игры камеры поймали замененного Смолова, который сидел на скамейке запасных и улыбался, за что позже получил порцию критики от болельщиков.

- В этой ситуации было все гораздо проще. Единственный, кто понял, из-за чего я смеялся, был Артем Дзюба, - рассказал в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Меня заменил Антон Заболотный, и сразу же столкнулся с Дани Алвесем. Тот вылетел за бровку, ругался и после этого попросил замену (смеется). Было забавно, что первое действие Заболотного было связано с тем, чтобы нанести травму Дани Алвесу. Я из-за этого улыбнулся. Надо было видеть, как он ругался! Это было действительно смешное.

Расписание всех матчей чемпионата мира – здесь.