19:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Смолов рассказал, чем ему помогла Лопырева

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Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что роман с телеведущей Викторией Лопыревой помог ему прибавить в статусе и известности. Пара рассталась в 2015 году после трех лет отношений.

- Помог ли этот роман в плане статуса? Это глупо отрицать, - заявил в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - На тот момент я в футболе ничего не выиграл, да и толком не играл. Но за счет того, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности, это имело место. Другое дело, нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Осознавал. 

Отметим, что Лопырева является послом чемпионата мира-2018 и представляет Ростов-на-Дону. 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Вика, живи со мной, а потом брось меня! Баламошка хочет в сбродную попасть!

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