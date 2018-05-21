Смолов рассказал, чем ему помогла Лопырева

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что роман с телеведущей Викторией Лопыревой помог ему прибавить в статусе и известности. Пара рассталась в 2015 году после трех лет отношений.

- Помог ли этот роман в плане статуса? Это глупо отрицать, - заявил в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - На тот момент я в футболе ничего не выиграл, да и толком не играл. Но за счет того, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности, это имело место. Другое дело, нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Осознавал.

Отметим, что Лопырева является послом чемпионата мира-2018 и представляет Ростов-на-Дону.