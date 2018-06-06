"Смолов проявлял эгоизм!" Газзаев - об игре сборной России

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев – специально для "СЭ" о контрольном матче сборной против Турции (1:1) и готовности национальной команды к ЧМ-2018.



- То, что футболисты психологически не готовы, видно невооруженным глазом. Неудачи всегда усугубляют моральное состояние игрока, - сказал Газзаев. - И особенно если команда не знает побед на протяжении аж семи встреч… С каждой игрой ситуация ухудшается. Игроки вроде бы и старались, но у них не горели глаза, их как будто сковывал некий комплекс. Именно психология – главная причина того, что в действиях спортсменов было такое большое количество брака, и они совершали так много индивидуальных ошибок, в том числе в простейших игровых эпизодах.

Самый наглядный пример – Смолов. Он принимал не те решения, что продиктованы логикой игры, а порой пытался брать игру на себя, когда это было излишним, не отдавал передач набегавшим партнерам, находившимся в более выгодном положении. Смолов проявлял эгоизм! А этого не должно быть. Уверен, будь он психологически раскован, то поступал бы иначе. Неуверенность, желание в одиночку обеспечить результат и давление перед ЧМ-2018 заставляли его спешить.

Газзаев назвал три причины неудач сборной России //

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