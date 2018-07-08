Смолов последним покинул поле стадиона "Фишт"

Нападающий сборной России Федор Смолов, не реализовавший пенальти в послематчевой серии 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти), последним покинул поле стадиона "Фишт" после серии 11-метровых. Какое-то время он сидел в центральном круге.

По фотографиям видно, что у игрока на глазах слезы.

Федор Смолов после поражения в серии пенальти pic.twitter.com/PNEBfK9PpY – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 7 июля 2018 г.

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