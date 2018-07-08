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Смолов последним покинул поле стадиона "Фишт"

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пен. - 3:4. Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пен. - 3:4. Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Нападающий сборной России Федор Смолов, не реализовавший пенальти в послематчевой серии 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти), последним покинул поле стадиона "Фишт" после серии 11-метровых. Какое-то время он сидел в центральном круге.

По фотографиям видно, что у игрока на глазах слезы.

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. Федор СМОЛОВ.
Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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