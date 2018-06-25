Смолов поблагодарил болельщиков и сделал с ними селфи после 0:3 от Уругвая

Нападающий Федор Смолов поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России во время матча группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев.

Федор Смолов @smolovfedor_90 благодарит болельщиков за поддержку #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/h0ezxfwBd9 – Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г. Россия заняла второе место в группе А и заранее вышла в плей-офф турнира.

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