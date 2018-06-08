Смолов - о ЧМ-2018: "Хочется, чтобы все уже поскорее началось"

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что начинает ощущать волнение за неделю до старта чемпионата мира-2018. В первом матче 14 июня команда сыграет с Саудовской Аравией.

- До чемпионата мира меньше недели. Волнение ощущается?

- Да, начинает появляться. Перед матчем нервозность наверняка усилится. Надеюсь, опыт выступлений на чемпионате Европы и на Кубке конфедераций поможет с волнением справиться. Большая часть сборов позади и хочется, чтобы все уже поскорее началось. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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