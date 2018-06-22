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Смолов назвал болельщика сборной России чудаком. Фото

Федор СМОЛОВ ответил болельщику. Федор СМОЛОВ ответил болельщику.
Федор СМОЛОВ ответил болельщику.

Нападающий сборной России Федор Смолов отреагировал на комментарий одного из болельщиков по поводу его игры в составе национальной команды.

"Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком... На твоем месте игроки бы рвали и метали. Дзюба играет, потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже "Вест Хэм" не купит, если будешь так играть", - написал болельщик.

"Свои деньги я зарабатываю в другом месте (ссылка на владельца "Краснодара" Сергея Галицкого). А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты", - ответил Смолов.

 

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