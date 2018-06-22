Смолов назвал болельщика сборной России чудаком. Фото

Нападающий сборной России Федор Смолов отреагировал на комментарий одного из болельщиков по поводу его игры в составе национальной команды.

"Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком... На твоем месте игроки бы рвали и метали. Дзюба играет, потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже "Вест Хэм" не купит, если будешь так играть", - написал болельщик.

"Свои деньги я зарабатываю в другом месте (ссылка на владельца "Краснодара" Сергея Галицкого). А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты", - ответил Смолов.