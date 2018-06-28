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Смолов и Хиддинк - старые знакомые. Фото


Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов поделился совместной фотографией с бывшим главным тренером национальной команды Гусом Хиддинком. Голландский специалист работал со Смоловым в "Анжи" в сезоне-2012/13. 

Сегодня Хиддинк в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании посетил тренировку сборной России на базе в Новогорске. Голландский специалист выступил перед футболистами, пожелав им удачи в матче.

- Старые знакомые, - подписал фото Смолов.

 

Старые знакомые🤗🤩

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 28 Июн 2018 в 9:46 PDT

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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