Смолов - болельщикам: "И вчера и сегодня вам есть, что сказать в мой адрес. Я бы испытывал то же самое"

Нападающий сборной России Федор Смолов обратился к десяткам тысяч болельщиков в столичной фан-зоне на Воробьевых горах.



Накануне форвард не забил первый послематчевый пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).



- Всем привет, самое главное, что вчера и сегодня вам есть, что сказать в мой адрес, - отметил Смолов. - На вашем месте я бы испытывал то же самое. Спасибо, что вы меня поддерживали. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам, дай Бог каждому здоровья.







