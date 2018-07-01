Смольников с нетерпением ждет матча Испания - Россия

Защитник сборной России Игорь Смольников в своем Инстаграме выложил коллаж, анонсирующий матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Встреча пройдет сегодня, 1 июля, в "Лужниках", начало - 17.00 по московскому времени.

Напомним, что 25 июня в игре 3-го тура группового этапа турнира против Уругвая (0:3) Смольников вышел в стартовом составе и был удален в первом тайме за две желтые карточки. Таким образом 29-летний защитник не сыграет с испанцами.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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