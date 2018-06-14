19:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: здание МГУ эвакуировали во время ЧМ-2018


В корпусах МГУ во время матча открытия чемпионата мира-2018 РоссияСаудовская Аравия​ началась эвакуация, сообщает РБК со ссылкой на университетские Телеграм-каналы. Один из студентов университета сообщил, что об эвакуации было объявлено через громкую связь "в связи с проведением чемпионата мира по футболу".

Сейчас уже эвакуированы корпуса юридического, экономического, биологического и физического факультетов, а также главное здание МГУ.

Преподаватели юридического факультета в связи с эвакуацией принимают экзамен на улице.

Возле здания МГУ на Воробьевых горах расположена фан-зона ЧМ-2018.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия

Дополнительная информация

https://www.rbc.ru/society/14/06/2018/5b228c739a794767b322766b?from=main

К комментариям
2
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
Материалы других СМИ