СМИ: Йерро выбрал пенальтистов на матч с Россией

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро определился с футболистами, которые будут бить пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против России, утверждает AS.

В данный список входят: нападающие Давид Сильва и Диегу Коста, хавбеки Серхио Бускетс, Иско и Андрес Иньеста.

Отдельно отмечается, что Йерро не хочет доверять исполнение пенальти защитнику Серхио Рамосу.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России состоится 1 июля на стадионе "Лужники".

Все о чемпионате мира-2018