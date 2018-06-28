23:30 28 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Йерро выбрал пенальтистов на матч с Россией

Фернандо ЙЕРРО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Фернандо ЙЕРРО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Главный тренер сборной Испании  Фернандо Йерро определился с футболистами, которые будут бить пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против России, утверждает AS.

В данный список входят: нападающие Давид Сильва и Диегу Коста, хавбеки Серхио Бускетс, Иско и Андрес Иньеста

Отдельно отмечается, что Йерро не хочет доверять исполнение пенальти защитнику Серхио Рамосу.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России состоится 1 июля на стадионе "Лужники".

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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