СМИ: во время ЧМ-2018 могут массово появиться фальшивые банкоматы

Во время чемпионата мира-2018 в городах турнира мошенники могут установить фальшивые банкоматы, утверждает "Коммерсант". Ранее Центробанк опубликовал рекомендации для граждан и кредитных организаций по подготовке к ЧМ-2018. В частности, был указан один из самых популярных способов хищения средств с использованием банкоматов – установка скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии.

"Со скиммингом банки бороться научились, но куда более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов. Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками. Наши жители, как правило, пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве. Приезжим же отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно", - отмечает источник издания.

- Банкомат может мимикрировать под устройство известного банка,– рассказал руководитель направления аудита информбезопасности финансовых организаций компании Digital Security Андрей Гайко.– Но по факту он не принадлежит ни одному банку, и если он ни у кого не вызовет подозрений, то может работать очень долго.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.